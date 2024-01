Knives Out 3 skal lages i år

HQ

Knives Out 3, eller hva enn tittelen blir, er på vei. Rian Johnsons tredje mordmysteriefilm spilles inn senere i år, ifølge en ny rapport fra Deadline.

Johnson har ennå ikke avslørt noe handlingsreferat eller tittel for denne filmen, men den kommer på Netflix akkurat som Glass Onion, og Daniel Craig er også tilbake i rollen som Benoit Blanc. Det er sannsynlig at den blir en egen, isolert historie, akkurat som Knives Out og Glass Onion, med Blanc som den eneste brikken som binder de tre puslespillene sammen.

Johnsons arbeid fikk mye kritikk etter den kontroversielle Star Wars-filmen The Last Jedi, men etter at han skapte Knives Out og byttet ut lyssabler med mer realistiske drapsvåpen, har han minnet folk på at han er en svært dyktig regissør.