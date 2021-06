Du ser på Annonser

Som både Rocket League, Fall Guys: Ultimate Knockout og Outriders har vist kan det lønne seg noe voldsomt å lanseres rett på PlayStation Plus eller Xbox Game Pass, og nå erfarer EA det samme.

Velan Studios kan skryte av at Knockout City allerede har blitt prøvd av over fem millioner spillere. Samtidig gjentar de at man kan prøve spillet helt gratis frem til Street Rank 25, så tallet vil nok fortsette å øke en god del til.