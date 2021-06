Knockout Citys Heatwave-event starter den 22. juni

Det har blitt avslørt at et nytt tidsbegrenset event snart finner sted i Knockout City etter lanseringseventet Block Party. For å feire sommeren kalles eventet Heatwave, og det introduserer flere nye moduser og eksklusive kosmetiske gjenstander.

Ifølge en pressemelding vil de være saftis skjult over kartet, og du vil tjene Heatwave-billetter (som kan løses inn for belønninger) for å samle disse og fullføre kamper. Dette føles nesten som en påskeeggjakt, men du må selvfølgelig være forsiktig ettersom andre spillere prøver å treffe deg med ballen. Listen over kosmetiske gjenstander sies å by på blant annet en isbilglider og en "intro-pose" der karakteren din sitter i en strandstol og nipper til en drink.

Listen over nye spillelister, som du finner nedenfor, inkluderer en intens 1v1-modus som låses opp den 22. juni, hvor alle spesialballer er tilgjengelig, mens triple lagkamper starter den 29. juni.

June 22 - Party Face-Off



1v1, ALL Special Balls



Classic Face-Off Rules: Danger Zone, no border warnings, etc.



June 29 - Triple Team Chaos