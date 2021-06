Knockout Citys neste sesong begynner i juli

Multiplayerspillet Knockout City har blitt ganske godt mottatt, og flere millioner har allerede spilt det hektiske kanonballspillet. Spillet er dog en smule tynt når det kommer til innhold, og derfor er det en kjærkommen nyhet at EA nå har avslørt spillets andre sesong.

Sesong 2 begunner den 27. juli og vil inkludere masse nytt innhold. Først og fremst får vi en ny type ball samt et nytt kart. Vi kommer også til å kunne delta i tre nye Special Events, nye Season Contracts og fem nye Playlists.

Når sesongen begynner vil du også motta en daglig bonus for å logge inn: "Some examples could be Style Chips, Holobux, or Energy Drinks," skriver udvikleren på spillets hjemmeside.

Du kan se spillets oppdaterte "roadmap" nedenfor. Knockout City er gratis å spille frem til du når nivå 25.