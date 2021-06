Knockout Home Fitness er et nytt treningsspill til Switch

Nintendo har ennå ikke hatt sin E3-presentasjon, som starter klokken 18:00 i kveld. Om Knockout Home Fitness kommer til å være tilstede der, vet vi ikke, men nå har det i hvert fall blitt annonsert.

Akkurat som under Wii-æraen har fitnesspill begynt å bli populære igjen etter suksessen med Ring Fit Adventure, Fitness Boxing samt at folk ikke har kunnet dratt på treningsstudio under pandemien. Knockout Home Fitness inneholder et utvalg kampsporter (som boksing, karakte og muay that), og du kan trenes av fire forskjellige trenere i rytmebaserte øvelser. Det finnes både en personlig treningsmodus der du kan skape individuelle treningsprogram, samt en fitnessmodus som passer for kortere treningsøkter.

Knockout Home Fitness slippes i høst og du kan se mer av spillet i traileren nedenfor.