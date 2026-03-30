Knølhval strandet for tredje gang på tyskekysten

En knølhval har strandet for tredje gang i grunne bukter utenfor Tysklands Østersjøkyst, noe som gir grunn til alvorlig bekymring for dens overlevelse. Den rundt 10 meter lange hannhvalen, som har fått kallenavnet Timmy etter Timmendorfer Strand, virket svak og syk på søndag, med redusert pust og lite respons på fartøyer i nærheten, ifølge havforskere.

Myndighetene opprettet et 500 meter langt avsperret område for å gi hvalen mulighet til å hvile og potensielt frigjøre seg, men eksperter sa at dyrets tilstand forverres. Det antas at hvalen kan ha blitt skadet av et fiskenett og desorientert mens den fulgte etter fisk, eller på grunn av ubåtstøy. Østersjøvannet, som mangler salt og næring for knølhvaler, gjør det vanskeligere for hvalen å overleve.

Timmy ble først observert i Østersjøen 3. mars og har siden strandet flere ganger, til tross for redningsinnsats, inkludert utdyping av farvannet og veiledning gjennom tysk og dansk farvann. Selv om hvalen skulle komme seg fri igjen, står den overfor en reise på 310 mil for å nå tryggere farvann i Atlanterhavet, noe som gjør prognosen "relativt dårlig", ifølge Burkard Baschek, direktør for det tyske sjøfartsmuseet.