Københavns lufthavn stenger etter at "store droner har fløyet i området" "(Flyplassen) er for øyeblikket stengt for avgang og landing, da 2-3 store droner har blitt sett flygende i området. Tidshorisonten er foreløpig ukjent."

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at driften på Københavns lufthavn er innstilt etter at politiet har rapportert om droner som flyr i nærheten av rullebanene, noe som har ført til umiddelbare sikkerhetstiltak. "(Flyplassen) er for øyeblikket stengt for avgang og landing, da 2-3 store droner er sett flygende i området. Tidshorisonten er foreløpig ukjent," sa politiet i en uttalelse lagt ut på X. Det er for tidlig å trekke konklusjoner om hvor disse dronene kom fra, så følg med for ytterligere oppdateringer. Og hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! København, Danmark - 17. desember 2019: Utsikt fra SAS Scandinavian Airlines' flyvinge på Kastrup internasjonale lufthavn utenfor med ombordstigningstrapper om kvelden eller natten. // Shutterstock