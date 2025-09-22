Verdensnyheter
Københavns lufthavn stenger etter at "store droner har fløyet i området"
"(Flyplassen) er for øyeblikket stengt for avgang og landing, da 2-3 store droner har blitt sett flygende i området. Tidshorisonten er foreløpig ukjent."
HQ
Vi har nettopp fått nyheten om at driften på Københavns lufthavn er innstilt etter at politiet har rapportert om droner som flyr i nærheten av rullebanene, noe som har ført til umiddelbare sikkerhetstiltak. "(Flyplassen) er for øyeblikket stengt for avgang og landing, da 2-3 store droner er sett flygende i området. Tidshorisonten er foreløpig ukjent," sa politiet i en uttalelse lagt ut på X. Det er for tidlig å trekke konklusjoner om hvor disse dronene kom fra, så følg med for ytterligere oppdateringer. Og hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!