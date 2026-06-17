Koenigsegg setter ny fartsrekord for serieproduserte biler – igjen

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Det er bare et par måneder siden den svenske hyperbilprodusenten Koenigsegg tok tilbake den ettertraktede rekorden for 0–400 kilometer i timen fra Rimac med sin helt vanvittige Jesko Absolut.

Og nå har de gjort det igjen. Ifølge Top Gear har de slått sine egne rekorder i to kategorier: raskeste kvartmil og raskeste halvmil fra stillestående start (de offisielle målingene er her britiske mil, tilsynelatende).

Testfører Markus Lundh kjørte Jesko Absolut til en kvartmil-tid på 8,54 sekunder og krysset mållinjen i 305 kilometer i timen. Bilen fortsatte deretter til utrolige 373 kilometer i timen på den stående halvmil-distansen og fullførte løpet på bare 12,76 sekunder.

Jesko Absolut er spesielt utviklet for hastighet på rett strekning, så dette kommer ikke som noen overraskelse. Kanskje Rimac vil prøve å slå denne rekorden?