Koenigsegg tror Jesko Absolut kan bli verdens raskeste produksjonsbil

Det finnes en håndfull hyperbilprodusenter som ofte kjemper om å sette stadig høyere og mer imponerende fartsrekorder med produksjons- og landeveisbiler. Bugatti, Hennessey, Rimac, Pagani, McLaren og selvfølgelig Koenigsegg.

Sistnevnte ønsker å sementere seg selv som markedsleder for megahurtige hyperbiler, og i en ny pressemelding får vi vite at Koenigsegg Jesko Absolut har knust fire fartsrekorder og gjort seg klar for en uunngåelig utfordring om å bli "verdens raskeste, fullt homologerte produksjonsbil".

Under tester på Örebro flyplass i Sverige klarte Jesko Absolut å oppnå 0-400-0 km/t på 27,83 sekunder, 0-400 km/t på 18,82 sekunder, 0-250-0 mph på 28,27 sekunder og 0-250 mph på 19,20 sekunder, som alle er verdensrekorder.

Koenigseggs Christian von Koenigsegg uttalte om denne prestasjonen: "Denne rekordkjøringen validerte nøyaktigheten av den simulerte og beregnede ytelsen til Jesko Absolut, noe som gir oss stor tillit til dens evne til å være den raskeste, fullt homologerte produksjonsbilen i verden. Nå gjenstår det bare dekktesting, utvikling og godkjenning, før vi endelig kan gjøre et forsøk på å slå rekorden."

