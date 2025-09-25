Koenigsegg vurderer å bygge en billigere sportsbil

HQ

Den som vil eie en hyperbil fra Koenigsegg i dag, uansett om vi snakker om Gemera, Regera eller Jesko, må punge ut rundt 30 millioner kroner og deretter stå i kø i det som i dag utgjør rundt fire år før bilen er tilgjengelig for henting i Ängelholm. Det betyr selvsagt at det er ytterst få som kan eie en Koenigsegg, og at bilmerket aldri blir sett, hørt og lagt merke til på veiene slik som konkurrentene Ferrari eller Lamborghini. På spørsmål om grunnlegger og administrerende direktør Christian Von Koeniggsegg kunne tenke seg å bygge en rimeligere bil i fremtiden, har han nå svart på denne måten :

"Vi har syslet med tanken om å kanskje gå opp i volum, og lage enklere, mer tilgjengelige sportsbiler."

Kilde: Carbuzz Carbuzz