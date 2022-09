Kojima Productions samarbeider med Nasa om en klokke

HQ

Kojima Productions laget Death Stranding, og er tilsynelatende opptatt med flere store prosjekter. Likevel tok de litt tid ut av kalenderen for å samarbeide med Nasa om en... herreklokke?

Ja, du leste riktig. Klokken er produsert av Anicorn, men bruker Ludens, Kojima Productions sin maskot, som primær visuell inspirasjon.

"ANICORN is honored to present the once-in-a-lifetime collaboration timepiece - SPACE LUDENS, an epic partnership that is inspired by Ludens to proclaim creativity, imagination, and the play element in culture," skriver de på Twitter.

Du kan se en animert presentasjon av den nedenfor.