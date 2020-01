Kojima Productions skal jobbe på flere prosjekter samtidig

Kojima Productions har allerede blitt et ganske stort studio, og de har også allerede en gigantisk tittel bak seg i form av Death Stranding, men utover små teasere fra Kojima selv, så vet vi ikke noe om hva fremtiden byr på for studioet.

Men de har dog lagt en plan, og det er en litt ambisiøs en. Japanske Famitsu har skrevet en kjempestor artikkel om studioet, som har blitt oversatt av DualShockers, og her kommer det frem at Kojima Productions fra nå av vil ha flere prosjekter i ilden om gangen, hvorav et av dem kan betraktes som det "store" spillet.

Kojima har tidligere slått fast at studioet også vil lage animasjonsfilmer og spillefilmer, men det ser ut til at disse prosjektene faller under en mindre fane, hvorav AAA-spillutvikling fortsatt er det store fokuset.

Det vites ikke når vi kommer til å se mer fra studioet.