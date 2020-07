Kojima Productions takker for suksessfull lansering av Death Stranding på PC

Du ser på Annonser

Death Stranding, som ble utgitt eksklusivt til PlayStation 4 i fjor, har vært en suksessfull debut for Kojima Productions. Nå kan den suksessen bli enda større, da spillet nylig ble tilgjengelig på PC også, og det later til at spillet er ganske populært på plattformen.

Som Kojima Productions skriver via Twitter, samtidig som at de takker for suksessen, har spillet vært på toppen av Steams salgsliste siden lanseringen. I skrivende stund befinner det seg dog på tredjeplassen.

"Thank you so much!

#DeathStrandingPC has been top of the @Steam charts ever since release!"

Spillets brukeranmeldelser på plattformen er også meget positive etter 7846 anmeldelser. Spiller du Death Stranding på PC?