Kojima Productions teaser neste spill

Kojima Productions har flere prosjekter på gang akkurat nå. Vi vet at de etter all sannsynlighet jobber med Death Stranding 2, og vi vet også at de jobber med et skrekkspill med Margaret Qualley i hovedrollen, tilsynelatende kalt Overdose.

Og nå har de tilsynelatende begynt å tease sistnevnte, ettersom de har oppdatert hjemmesiden med en "Who Am I?"-del som viser omrisset av en kvinne som likner Qualley.

Antakeligvis går det ikke så lang tid før vi får mer konkret informasjon, og det er fortsatt to dager igjen av Tokyo Game Show, så man kan jo krysse fingrene for at vi får vite mer i løpet av helgen.

Se bildet nedenfor.