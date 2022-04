Kokebok basert på The Witcher er på vei

HQ

Nylig kunne vi rapportere om en kokebok inspirert av Halo-universet, som høres ganske rart ut om du spør oss. Nå har en ny kokebok blitt avslørt, og den gir kanskje litt mer mening.

Nerds' Kitchen og Ten Speed Press har avslørt en offisiell kokebok basert på The Witcher-universet, som byr på 80 oppskrifter fra CD Projekt REDs tolkning av universet.

Den er hovedsakelig inspirert av The Witcher 3: Wild Hunt med oppskrifter inspirert av frukter fra White Orchard, snacks fra markedene i Oxenfurt og fersk fisk fra Skellige.

"These dishes celebrate local and seasonal ingredients while adding unique twists that form a culinary map of the Continent and beyond," står der.

Den lanseres 25. oktober.