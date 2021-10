HQ

Om du abonnerer på EA Play eller Xbox Game Pass Ultimate i tillegg til at du elsker hockey, kommer dette til å bli en fantastisk helg for deg. EA har nå meddelt at NHL 22 har blitt sluppet på tjenestene og lar deg spille i tilsammen ti timer før det offisielt lanseres den 15. oktober.

Skulle du bestemme deg for å kjøpe det får du også 10% rabatt takket være EA Play og Xbox Game Pass Ultimate, og du får selvsagt beholde progresjonen din fra prøveversjonen.