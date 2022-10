Kom i skikkelig Halloween-stemning med The Dark Pictures: The Devil in Me i dagens livestream

HQ

I går publiserte vår britiske søsterside en forhåndstitt på The Dark Pictures: The Devil in Me, den neste delen i skrekkantologiserien utviklet av Supermassive Games. Mens du kan lese våre tidlige tanker om spillet her, kan du også bli med oss for en tidlig titt på akkurat det teksten er basert på i dagens GR Live.

Fra kl. 16 som vanlig vil verten vår Rebeca dra til det H.H. Holmes-inspirerte Murder Castle for å filme en dokumentar og deretter kjempe for livet når en morder dukker opp fra skyggene. Sørg for å stikke innom vår GR Live-side for å se hvordan det går.