Kommende Harry Potter-serie går mer i dybden med bøkene

Et av de viktigste løftene med den kommende TV-serien basert på Harry Potter-bøkene er at dette formatet vil gi oss mulighet til å oppleve mye mer av Harry Potters skoleår enn det som var inkludert i filmene. Planen er å vie en TV-sesong til hver bok, noe som gir mulighet for en dypere tolkning.

I et intervju med The Hollywood Reporter sier Channing Dungey i Warner Bros. at det er den viktigste grunnen til at de gjør dette prosjektet:

"Vi har vår fantastiske forfatterstab på plass, og de gjør det de må gjøre. Og det har blitt lyst ut roller i Storbritannia og Irland, så prosessen går fremover. Det går ganske bra. Det er en utrolig drøm, ærlig talt, og for meg som er en stor fan av bøkene er muligheten til å utforske dem litt mer i dybden enn man kan i en to timers film, hele grunnen til at vi er med på denne reisen."

Det er sannsynligvis også en av de viktigste grunnene til at fansen i det hele tatt ønsker å se den, fordi filmene i seg selv er hyllet som noen av de beste fantasyfortolkningene i moderne tid.

Kommer du til å se serien?