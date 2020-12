Kommer Halo Infinite våren 2021?

Du ser på Annonser

Kort tid etter at Halo Infinite ble utsatt begynte det å gå rykter om at spillet faktisk hadde blitt flyttet helt til neste høst eller til og med 2022. Heldigvis høres det ikke slik ut.

I et intervju med Dan Allen sier nemlig Bruce Thomas, motion capture-skuespilleren til Master Chief i Halo Infinite, når han blir spurt om spillet:

"Jeg startet Halo 4. Gjorde Halo 5 også. Vi har gjort oss ferdig med Infinite. Tror jeg...med mindre vi skal prøve å gjøre litt mer når Covid roer seg ned. Men ja...så langt jeg vet er det ferdig. Klart for neste vår."

Selv om denne kommentaren høres positiv ut er det viktig å bemerke at skuespillere og slikt sjelden har mye peiling på selve produksjonen av spill. Vi skal for eksempel ikke glemme den gangen da Bill Farmer, stemmen til Langbein, sa at Kingdom Hearts III ville lanseres i 2015. Uansett er det godt å høre at mesteparten av jobben tydeligvis er unnagjort, og at ikke hele historiedelen må gjøres om.