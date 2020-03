Kommer Project xCloud endelig snart til PC?

Vi har hele tiden visst at planen for Project xCloud var et det også etter hvert skulle fungere fra PC, så det var mulig å streame Xbox-spill fra alle enheter, alt fra en smarttelefon til en desktop. Men det har ikke blitt tydelig kommunisert presis hvordan og når denne funksjonen ville komme. Noe tyder dog på at Microsoft holder på med å klargjøre den i disse dager.

Xbox-sjefen Phil Spencer er i hvert fall i gang med å teste en slip applikasjon på PC. En som er venn med ham på Xbox la nylig merke til at han spilte noe som via Xbox Live ble kalt "Xbox Game Streaming (Test App)", som avvikles via en PC.

Han la et bilde ut på Reddit, som du kan se under, så det ser i hvert fall ut til at en applikasjon eksisterer nå, og at den brukes til å teste internt.