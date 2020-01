Kommer The Division 2 til Xbox Game Pass?

Siden Microsoft stadig bringer flere relativt nye og meget gode spill til Xbox Game Pass spekuleres det ofte om hvilke som nærmer seg. Nå er det Ubisoft sin tur til å gjøre folk spente.

The Division 2 har lagt ut en melding på Twitter hvor de promoterer en strea, der folk kan vinne spesielle Xbox One-konsoller, The Division-spillene og mer mens de kan donere penger til arbeidet mot brannene i Australia. Ikke akkurat uvanlig, men så dukket plutselig to Xbox-Twitterkontoer opp; Xbox og Xbox Game Pass. To korte meldinger var alt som skulle til for å få hjertet til å slå en del raskere for enkelte:

Xbox: Are you locked and loaded? Because we are.

Xbox Game Pass: *grabs squirt gun* We're ready.

Nå skal det sies at Xbox Game Pass kan ha flere grunner til å svare. For det første kan det være man kan vinne Game Pass-koder, og for det andre er The Division allerede på tjenesten. Problemet med sistnevnte er at spillet vil fjernes om kort tid, så hvorfor bruke krefter på det nå? Dermed har mange av svarene i Twittertråden selvsagt fått forhåpninger om at det snart er The Division 2 sin tur til å komme til Xbox Game Pass nå som vi snart skal få vite om hvilke spill som kommer de neste ukene.