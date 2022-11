Kommer The Last of Us-serien til HBO Max i januar?

HQ

Da Naughty Dog endelig annonserte The Last of Us: Part I i sommer ble det også litt snakk om den kommende HBO-serien. Vi visste allerede at den først kommer en gang i 2023, men det var tydeligvis en grunn til at Neil Druckmann - en av franchisens skapere - hevdet at premieren vil komme før mange tror.

Den amerikanske utgaven av HBO-applikasjonen har nemlig blitt oppdatert til å hevde at The Last of Us har premiere den 15. januar. Dermed virker det som om vi kan glede oss til en ny episode hver søndag de første månedene av 2023.