Komponisten donerer sitt Atomic Heart-honorar for å hjelpe Ukraina

Det har vært mye kontrovers rundt Atomic Heart, som lanseres 21. februar for PC, PlayStation og Xbox. Årsaken er at spillet har en russisk utvikler som har nektet å fordømme Russlands krig mot Ukraina. Mundfish har også blitt beskyldt for å høste personopplysninger fra sine brukere og også for å ha noen tvilsomme forhold rundt finansiering.

Den berømte videospillkomponisten Mick Gordon (Doom, Killer Instinct) lager lydsporet til spillet, og han har nå bestemt seg for å ta stilling til Putin, Russland og den hensynsløse krigen. Han vil derfor donere alt han får for jobben "til australske Røde Kors' "Ukraina Crisis Appeal" til støtte for folket i Ukraina som heroisk forsvare sitt land mot aggresjon".

Gordon forklarer hvorfor:

"Jeg, som resten av verden, ble forferdet da Putins hærer eskalerte krigen i Ukraina med en brutal og uberettiget invasjon som forårsaket enorme lidelser for det ukrainske folket. Tragedien i denne konflikten kan ikke overvurderes, med utallige uskyldige liv allerede tapt og landet dypt påvirket av vold og ustabilitet. Denne invasjonen var ikke en beslutning fra det russiske folket, men snarere et autoritært regime som ignorerer menneskerettigheter og verdighet. Verden må fortsette å kreve en slutt på denne aggresjonen og stå i solidaritet med det ukrainske folket."

Gordon skriver også i et åpent brev på Twitter:

"Denne donasjonen er en måte for meg å gi praktisk støtte til dem som har fått livene sine påvirket av krigen. Røde Kors har vært en viktig ressurs for de som er rammet av konflikten, og har gitt hjelp, medisinsk behandling og psykososial støtte. Ved å støtte Røde Kors er jeg sikker på at min donasjon vil påvirke de som trenger det positivt, og jeg er beæret over å bruke arbeidet mitt som et middel til å hjelpe de som er rammet av konflikten."

Hel legger også til at han er "ivrig etter å se og høre mine musikalske bidrag komme til

livet i det siste spillet når Atomic Heart slippes senere denne måneden".

Kudos til deg, Mick Gordon!