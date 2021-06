Konami annonserer multiplayer-mordmysteriet Crimesight

Multiplayerspill hvor man i fellesskap løser et mordmysterium (eller selv myrder løs) er blitt det nye store i spillbransjen, etter at Among Us plutselig ble megapopulært under pandemiens første måneder.

Nå vil Konami også være med på moroa og har annonsert spillet Crimesight. Det er en PvP mordmysterie-simulator, og det er tilfeldig om du spiller som morder, avatar (som skal unngå å bli myrdet) eller som en normal karakter som skal forsøke å oppklare mysteriet.

Ut i fra bildene og spillets trailer minner det en smule om Zero Escape-serien i både tematikk og presentasjon. Spillets premiss om en AI som skal forsøke å unngå morde innen de utføres låner også litt fra den klassiske Philip K. Dick-novellen "The Minority Report", som i 2002 ble filmatisert med Tom Cruise i hovedrollen.

Og ja, spillet har også referanser til den mest berømte detektiven av dem alle og hans nemesis, som det fremgår i spillets offisielle beskrivelse på Steam:

In CRIMESIGHT investigators will work with an AI called "Sherlock" to prevent a future murder cooked up by another AI known as "Moriarty." However, there is a traitor in their midst, secretly helping the Moriarty AI. Players will have to decide who they can trust as they try to deduce the truth.

Konami rekrutterer for øyeblikket tilfeldige spillere til en åpen beta, hvilket du kan lese mer om på den offisielle hjemmesiden.