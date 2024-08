Konami antyder at Metal Gear Solid 4 kan gjøre comeback

HQ

Metal Gear fansen ser for tiden frem til Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, en nyinnspilling av Metal Gear Solid 3: Snake Eater som får premiere tidlig neste år. Mange håper imidlertid også på en oppfølger til Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 siden Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots fra 2008 manglet i samlingen.

Heldigvis ser det ut til at Konami har til hensikt å gjøre fansen lykkelig, for nylig Metal Gear produsent Noriaki Okamura semi-bekreftet til IGN at en kommende samling er på vei, og at den vil inkludere del fire :

"Vi er definitivt klar over denne situasjonen med MGS4. Dessverre kan vi ikke si så mye for øyeblikket med [Metal Gear Solid: Master Collection] Vol. 1 som inneholder MGS 1-3 dot dot dot dot ... du kan sikkert koble prikkene!

Akkurat nå er vi fortsatt internt opptatt av hva vi skal gjøre for seriens fremtid. Så vi kan dessverre ikke avsløre noe for øyeblikket. Men følg med!"

Hvordan tolker du dette selv, og ville du kjøpt en samling som inneholder Metal Gear Solid 4?