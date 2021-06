Konami bekrefter nærmest et nytt Silent Hill

Ryktene om at Konami samarbeider med et annet selskap om å lage et nytt, skikkelig Silent Hill har gått i et par år nå, og etter lang tid med vage benektelser har det japanske satt fyr på spekulasjonene igjen.

I februar annonserte nemlig Bloober Team, skaperne av Layers of Fear, Blair Witch, Observer og The Medium, har de lager et nytt spill i en verdenskjent franchise, noe som fikk mange til å tro at dette er ett av Silent Hill-spillene. Nå bekrefter Konami at de har inngått en avtale med det polske studioet som blant annet gir tillatelse til å lage spill basert på franchisene til det japanske selskapet. Det skal selvsagt sies at Konami eier både Castlevania, Contra, eFootball PES, Metal Gear og Silent Hill, men med tanke på Bloober Team sin portefølje trenger man ikke å være den skarpeste kniven i skuffen for å forstå hva det er snakk om her. Nå får bare tiden vise hvor lang tid det tar før vi får vite mer om selve spillet.