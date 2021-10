Konami ber om unnskyldning for eFootball 2022-lanseringen

HQ

De fleste av oss hadde nok gjettet at det kom til å være mange fans som ville være misfornøyde med lanseringsstrategien til eFootball 2022. Spillet er free-to-play, finansieres gjennom mikrotransaksjoner og ble lansert uten noe særlig innhold.

I tillegg til det har spillet vært plaget av et hav av tekniske feil, og det har ført til at spillet nå er det verst brukeranmeldte spillet noensinne på Steam. Som resultat har Konami nå utgitt en offisiell unnskyldning via Twitter:

"We acknowledge that there have been reports of problems users have experienced with cut-scenes, facial expressions, movements of players, and the behavior of the ball. We will do our utmost to satisfy as many users as possible, and we look forward to your continued support of eFootball 2022,"

Det har ikke blitt lagt frem noen konkret plan for hvilke oppdateringer som vil fikse hva.