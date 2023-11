Konami gjenoppliver Team Silent under nytt navn og ny ledelse

HQ

I løpet av de siste månedene har Konami endret strategi, og det ser ut til at selskapet har fått øynene opp for spillmarkedet igjen etter å ha nedskalert og dekonstruert sine interne utviklingsteam i årevis. Mobilspill og Pachinko har i stedet blitt utpekt som fremtiden for den en gang så sterke spillprodusenten, som som kjent også tvang ut en av de mest ikoniske skaperne i bransjen - Hideo Kojima.

Men det er aldri for sent å ombestemme seg, og med nyinnspillingen av Silent Hill 2 bare noen måneder unna, ser det ut til at Konami igjen planlegger å gjenopplive Team Silent, teamet som en gang var internt ansvarlig for spillserien - men under det nye navnet Silent Production Team. Det nye teamet forventes å ta ansvar for seriens fremtidige titler, enten det er nye eller nyinnspillinger.

Som et resultat av dette leter Konami nå med lys og lykte etter talenter til å fylle disse nye stillingene, og det ser ut til at seriens fremtid er lys. Svært gledelige nyheter, for å si det mildt, og tanken på flere titler fra den ikoniske skrekkserien gjør oss svært spente.

Hva sier du, håper du på flere nyinnspillinger eller vil du heller at fokuset skal ligge på å utvikle helt nye?