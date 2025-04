Konami har blitt en av Japans mest populære arbeidsgivere

HQ

Konami har gjort et uventet comeback og er blitt en av Japans mest ettertraktede arbeidsgivere blant universitetsstudenter. Ifølge en fersk undersøkelse utført av Nikkei og MyNavi, som inkluderte over 35 000 studenter, klatret Konami fra 31. til 10. plass på listen over de mest populære arbeidsgiverne.

Dette står i sterk kontrast til tidligere, og er en reversering som mest sannsynlig kan tilskrives de rekordstore overskuddene Konami har rapportert. Dette har i sin tur ført til at Konami for fjerde år på rad har økt grunnlønnen for sine ansatte, og begynnerlønnen for en nyutdannet ligger nå på 305 000 yen per måned.

Blant de spurte i undersøkelsen ble stabilitet oppgitt som en av hovedgrunnene til at de ønsket å jobbe hos Konami, i tillegg til det faktum at selskapet nå oppfattes å være i forkant av teknologiske gjennombrudd og innovasjoner i bransjen. Andre spillgiganter som Bandai Namco, Sega og Nintendo er også på listen, men Konamis raske vekst skiller seg ut.

Hva synes du om Konami i dag, har du et mer positivt syn på selskapet sammenlignet med for noen år siden?