Konami har fornyet Suikoden-varemerket

Forrige uke ble det kjent at Konami vil være til stede under årets Tokyo Game Show, som starter 15. september og varer til 18. september. Fredag 16. september kan vi se frem til "Konami new release announced", som beskrives slik:

"Voice actor Yuji Kaji will be invited as a guest to represent the fans of a series which is loved all over the world, on the announcement stage for a new Konami title."

Det har vært mange spekulasjoner om hva dette kan være, der noen lener seg mot et nytt Silent Hill utviklet av Bloober Team, mens andre tror det kan være Metal Gear Solid 1-3-remasterne som det har gått rykter om i det siste. VGC har nå kastet enda en hatt i ringen, da de la merke til at Konami, akkurat i tide til Tokyo Game Show, har fornyet Suikoden-varemerket.

Den klassiske japanske rollespillserien Suikoden passer definitivt til Konamis beskrivelse ovenfor, og selv om varemerker blir fornyet hele tiden, er timingen for denne litt suspekt. Hvilken serie tror du Konami snakker om og hva vil du at det skal være?