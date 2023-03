Konami har "mye mer i vente for Bomberman"

HQ

Super Bomberman R var en av utgivelsestitlene for Switch tilbake i 2017, noe som betyr at det hadde sitt seksårsjubileum i helgen. Spillet ble møtt med veldig gode anmeldelser og solgte også ganske bra, og ett år senere ble det også utgitt på PC, PlayStation og Xbox.

Konami har ikke glemt verken spillet, jubileet eller Bomberman, og i løpet av helgen avslørte de på Twitter at de fortsatt har «mye mer i vente for Bomberman». Super Bomberman R 2 ble annonsert i fjor, så vi vet at det kommer, men ett spill kan neppe kvalifisere som "nok", så vi antar at det er mer planlagt for den lille hvite maskoten som først dukket opp som Hudson-maskot i 1983.