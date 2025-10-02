Konami: Hvert nye Silent Hill vil være radikalt annerledes

HQ

Silent Hill har alltid hatt en utpreget vestlig visuell identitet, men med den siste utgivelsen våget serien seg inn i en ny retning. Nå har Konami gjort det klart at dette skiftet vil definere seriens fremtid - hvert nye spill vil skille seg ut, ikke bare i detaljer, men i den generelle atmosfæren og designen.

I et intervju forklarte produsenten bak Silent Hill f:

"Hvert av dem vil ha sin egen distinkte smak. Vi ønsker å fortsette å eksperimentere og være ambisiøse, både når det gjelder spilldesign og historiefortelling."

Dette handler ikke om å jakte på ville ideer for moro skyld, men snarere om å sørge for at serien unngår å bli fanget i repetisjon. Silent Hill f var det første store steget i denne filosofien, som flyttet grenser og redefinerte hva serien kunne være. Konami har til hensikt å fortsette på denne veien, samtidig som de holder fast ved grunnpilarene: mørk, psykologisk skrekk.

Okamoto presiserte også at denne tilnærmingen ikke nødvendigvis vil gjelde for nyinnspillinger, der målet er å være tro mot originalene. I stedet ligger fokuset på nye prosjekter - titler som er designet for å utfordre forventningene og få spillerne til å revurdere hva Silent Hill kan være, hver eneste gang.

Hva synes du om dette? Og hva ønsker du å se i det neste Silent Hill-spillet?