Konami kunngjør et nytt stort spillutviklingsstudio i Osaka

Konami har hatt mange øyne på seg de siste månedene, og enda flere forventer å se noen store kunngjøringer fra selskapet i 2023. Nå, selv om det kanskje ikke er avsløringen av et nytt Castlevania eller noe sånt, hr selskapet fortsatt kommet med en stor kunngjøring i form av et nytt Osaka-studio.

Som skissert i et innlegg på Konamis nettsted markerer Konami Osaka Studio en ny æra for spillskaperen, da den tar på seg en "Creators First" -tilnærming som betyr at studioet er "fullt utstyrt med motion capture-utstyr og lydstudioer" som trengs for spillproduksjon på høyt nivå.

I tillegg til det nye Osaka-studioet har Konami også avslørt at det vil ha et nytt FoU-nettsted som skal være ferdig innen 2025.