Konami øker grunnlønnen for sine ansatte for femte år på rad

HQ

Konami har vært på en comebackbølge i det siste, og har med stor effekt vendt tilbake til videospillverdenen ved å levere en samling fremragende titler, inkludert nyinnspillinger av noen av sine største og mest anerkjente prosjekter. Denne satsingen er bare starten på Konamis planer, og vi sier dette fordi det japanske selskapet fortsetter å investere og vise sitt engasjement i spillbransjen ved å belønne sine ansatte og legge et bedre grunnlag for fremtidige ansatte.

I følge VGC rapporteres det at Konami har økt grunnlønnen for sine ansatte for femte år på rad, og at de ansatte tjener 5 000 yen i måneden (rundt 300 pund i året). Igjen, dette er bare selve grunnlønnen.

I tillegg har startlønnen for nyutdannede som begynner hos Konami blitt betydelig forbedret, fra 240 000 yen i måneden til 310 000 yen i måneden, en økning på i underkant av 30 %.

Konami har uttalt seg om denne avgjørelsen og lagt til "Dette vil gjøre det mulig for oss å tilby konkurransedyktig kompensasjon for nyansatte og skape et miljø der talentfulle medarbeidere kan trives med en følelse av tilfredshet i arbeidet sitt."

Med tanke på at Konami har noen store forventede prosjekter i 2026, inkludert Darwin's Paradox senere denne uken, og også Silent Hill: Townfall og Castlevania: Belmont's Curse, tyder alle tegn på at et sjette år med økt lønn også kan være på kortene.