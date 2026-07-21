Konflikten i Midtøsten eskalerer etter at opprørsgruppen Houthiene i Jemen kunngjør en sjøblokade mot Saudi-Arabia

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Mens mye av nyhetsdekningen om den pågående konflikten i Midtøsten dreier seg om krigen mellom USA og Iran og hvordan denne har lagt press på energi- og drivstoffressursene over hele verden på grunn av blokadene i Hormuzstredet, er det imidlertid i ferd med å skje en eskalering av konflikten i regionen, ettersom The Independent melder at den jemenittiske opprørsgruppen kjent som Houthiene har innført en sjøblokade mot Saudi-Arabia.

Houthiene er en væpnet gruppe alliert med Iran som har innført denne «sjøembargoen» for å «ta til motmæle mot den kriminelle saudiske fienden, basert på prinsippet om ‘øye for øye’, med umiddelbar virkning». Gruppen hevder også at dette er en reaksjon på «en urettferdig og undertrykkende beleiring» av Jemen fra saudiarabernes side.

Denne sjøblokkaden forventes å påvirke Bab el-Mandeb-stredet i Rødehavet og kan føre til at den globale oljeforsyningen faller med ytterligere 7 %, i tillegg til den 10 %-nedgangen som allerede har skjedd på grunn av konflikten i Hormuzstredet. Det er heller ikke første gang houthiene har blandet seg inn i globale konflikter; i 2024, da Israel gjennomførte teppebombing av Gaza, benyttet gruppen anledningen til å forstyrre skipsruter.

Houthiene avfyrte også raketter mot Saudi-Arabia forrige uke etter at sistnevnte angivelig hadde bombet en flyplass under houthienes kontroll, et trekk som angivelig brøt en fireårig våpenhvile. Mens Saudi-Arabia ikke har kommet med noen uttalelse om denne eskaleringen av konflikten, har en talsmann for houthiene sagt følgende.

«Vi bekrefter vårt store folks rett til å svare på blokaden med en blokade,» før han lovet at «enhver tåpelig handling begått av den hensynsløse saudiske fienden» vil bli fulgt opp «med en omfattende og avgjørende eskalering.»