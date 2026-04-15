Kong Charles besøker USA i et forsøk på å reparere båndene til Trump

Kong Charles III reiser til USA senere denne måneden for et statsbesøk, i et forsøk på å lette spenningene med Donald Trump.

"Besøket er en anerkjennelse av de utfordringene Storbritannia, USA og våre allierte står overfor over hele verden", sa en talsperson for Buckingham Palace tirsdag. "Dette besøket er en anledning til å bekrefte og fornye våre bilaterale bånd mens vi tar tak i disse utfordringene sammen, i Storbritannias nasjonale interesse."

Besøket kommer i et følsomt øyeblikk, med anstrengte bånd etter den USA-ledede krigen i Iran og uenigheter mellom Trump og Keir Starmer om Storbritannias rolle i konflikten.

Buckingham Palace omtalte reisen som en mulighet til å "bekrefte og fornye" det historiske partnerskapet mellom de to landene, som ofte beskrives som "det nærmeste av vennskap".

Utover den politiske dimensjonen skal Charles også tale til den amerikanske kongressen og møte familiene til ofrene for 11. september-angrepene.

Til tross for spenningene har Trump opprettholdt en varm holdning til den britiske kongefamilien, noe som gjør besøket til en viktig test på om personlig diplomati kan bidra til å bygge bro over en økende geopolitisk kløft.