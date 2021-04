Kong: Skull Island-regissør lager live-action Gundam-film

Du ser på Annonser

Netflix har virkelig gått berserk hva rettigheter til kjente franchiser angår med både Resident Evil, Assassin's Creed, Castlevania, The Witcher og mye mer, så hva passer vel bedre enn å slå seg sammen med en regissør som allerede prøver å lage film av et meget kjent spillunivers?

Nå bekrefter Netflix nemlig at de skal lage en Gundam-film sammen med Jordan Vogt-Roberts. For de som ikke kjenner navnet er dette den samme karen som regisserte Kong: Skull Island og i disse dager jobber med Oscar Isaac for å lage en Metal Gear-film. Det som gjør dette ekstra interessant er at den vil være live-action, noe som ikke akkurat skjer ofte. Dermed får vi bare se om dette blir Netflix sitt svar på Transformers eller noe annet.