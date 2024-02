Konkurranse: Vinn en Elite Trainer Box for Pokémon TCG: Scarlet & Violet - Paldean Fates

HQ

Palworld har vist at folk virkelig lengtet etter å spille Pokémon på noe annet enn en Nintendo-konsoll, men vi skal ikke glemme at det allerede går an å kose seg med lommemonstre på andre plattformer. For eksempel er Pokémon Trading Card Game fortsatt utrolig populært, så det er utrolig kult at Pokémon Companys nordiske samarbeidspartnere atter en gang er snille nok til å la oss dele ut en heftig pakke til en av dere.

Pokémon TCG: Scarlet & Violet sin Paldean Fates-utvidelse ble nemlig lansert den 26. januar, noe vi ønsker å feire med en ny konkurranse. I kjent stil er det en Elite Trainer Box som kan bli din ved å svare på et enkelt spørsmål. Denne vil kunne inneholde en Shiny Pikachu, en Shiny Tera Pokémon ex-utgave Charizard og flere av de over 100 andre kule kortene Paldean Fates bringer til spillet.

Jeg lurer bare på:

Hva er ditt mest minneverdige øyeblikk med Pokémon?