Konkurranse: Vinn signert Star Wars Andor-plakat

HQ

Jeg synes altså at de første fire episodene av Andor er det beste vi har fått av Star Wars på flere år, og nå som de første tre episodene kan sees av dere også forstår kanskje flere hvorfor. Derfor er det veldig hyggelig at Disney har gitt meg en plakat for serien som Diego Luna og kompani har signert. Ikke at jeg skal beholde denne selv til tross for at det frister veldig. I stedet skal en av dere få denne godbiten. Alt du trenger å gjøre for å være med i konkurransen er å svare på tre enkle spørsmål på konkurransesiden vår før den 1. oktober. Lykke til.