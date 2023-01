Konseptbilder av uannonsert Krafton-prosjekt lekket

Siden den første traileren dukket opp tilbake i september, har vi ikke hatt noen nyheter om Kraftons mystiske, men fristende hemmelige prosjekt.

Frem til i dag visste vi bare det vi hadde sett i traileren og den knappe informasjonen som kom ut på den tiden: at det ville være et actionspill utviklet i Unreal Engine 5, basert på de koreanske fantasy-romanene The Bird That Drinks Tears, og at det blir utviklet av Team Windless.

Men nå, takket være Reddit-forumet, har vi fått se noen konseptskisser som skal være fra spillet. Cluet som knytter det til The Bird That Drinks Tears er arkitekturen som ligner på templene i Angkor Wat, og modelleringen av sverdet båret av karakteren som vises i noen av dem for å sette i perspektiv størrelsen som bygningene eller gjenstandene vil ha på skjermen.

The Bird That Drinks Tears (foreløpig tittel) er fortsatt et av de største mysteriene hva annonseringer fra 2022 angår, men forhåpentligvis får vi flere nyheter snart, selv om Krafton fortsatt holder kortene sine tett.