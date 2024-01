Konsollen etter Xbox 360 skulle egentlig bli Xbox 720

HQ

Xbox 360 fikk en god start og hadde faktisk høyere salg (og dermed bedre tredjepartsstøtte) enn PlayStation 3 i omtrent 90 % av den generasjonen. Den ble senere fulgt opp av Xbox One, en konsoll som ofte ble kalt Xbox 720 av spillere og medier som snakket om den kommende maskinvaren.

En ny lekkasje fra 2012, oppdaget av Idle Sloth, avslører at Microsoft faktisk hadde planer om å lansere en konsoll de kalte Xbox 720 allerede i 2012 for bare 299 dollar. Den skulle ha støtte for neste versjon av Kinect-kameraet, og det var også planer om et bærbart VR-headset med 4G-støtte (for mobilspill) kalt Foral Lasa.

Til syvende og sist ble denne versjonen av konsollen aldri lansert, og den var mye svakere enn Xbox One, ettersom den skulle ha store skystøttede funksjoner, noe Microsoft også snakket mye om da Xbox One ble lansert. Sjekk det ut nedenfor, det er sannsynligvis det første og siste vi noensinne får se fra Xbox 720.