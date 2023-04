Konsollsalget er opp 25 % i Q1 i 2023 sammenlignet med 2022

HQ

Etter en lang periode med å være utrolig vanskelig å få tak i, er nåværende generasjons konsoller nå ganske allment tilgjengelige ettersom tilbudet har tatt igjen etterspørselen. Men betyr det at konsollsalget forbedrer seg år etter år? For første kvartal 2023 i Storbritannia er svaret på det spørsmålet faktisk ja.

Som nevnt av Gamesindustry.biz, har Q1 i 2023 vist en 25% økning i konsollsalget sammenlignet med Q1 i 2022. Når det gjelder hvordan dette har blitt håndtert, er Hogwarts Legacy og Resident Evil 4 to akkrediterte grunner, da spesielt førstnevnte er et av Storbritannias mest solgte spill gjennom tidene allerede, og har solgt mer enn både Lego Star Wars: The Skywalker Saga og Elden Ring i Storbritannia, til tross for at begge solgte en båtlast med eksemplarer.

Det er også litt av en fangst ved disse dataene, siden det ikke er en økning på 25 % for alle plattformer, ettersom Nintendo Switch faktisk er ned over 25 % fra Q1 2022, og Xbox Series også er ned 18 %. PlayStation 5 er redningen denne gangen, med konsollen opp forbløffende 180 % i Q1 2023 sammenlignet med Q1 2022. Siden 65 % av Resident Evil 4-eksemplarene selges på PlayStation, kan du se hvorfor salget er skjevt som sådan.

Selv om konsollene er oppe, er salget av fysiske og digitale spill faktisk ned 1 % i forhold til Q1 2022. En liten nedgang, men en som er forståelig siden i fjor startet med Pokémon Legends Arceus, Elden Ring, Horizon Forbidden West, Lego Star Wars: The Skywalker Saga og mer.