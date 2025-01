HQ

Konsollsalget falt betydelig i Europa i fjor. Ifølge en ny rapport solgte alle de tre største aktørene betydelig færre enheter i 2024 sammenlignet med 2023. Switch ble hardest rammet, med en nedgang på 25 %, etterfulgt av Xbox-serien med en nedgang på 23 % og PlayStation med en nedgang på 20 %. Denne nedgangen tilskrives generell markedsmetning og mangelen på store (vellykkede) spillutgivelser.

Til tross for nedgangen i maskinvaresalget økte det totale spillsalget med bare 1 %. Det er verdt å merke seg at bare seks nye spill i 2024 klarte å klatre inn på topp 20-listen over årets mest solgte spill, sammenlignet med ti titler bare to år tidligere. Hvorvidt dette skyldes synkende spillerengasjement eller at utviklerne ikke klarer å skape titler som gir gjenklang hos forbrukerne, er fortsatt oppe til debatt.

