Kontroversielle Six Days in Fallujah gjenopplives i år

Det tok ikke engang en måned fra Konami og Atomic Games annonserte Six Days in Fallujah i 2009 til spillet ble kansellert som følge av den massive kritikken selskapene fikk for å lage et skikkelig autentisk spill basert på virkelige hendelser. Nå ønsker tidligere Halo- og Destiny-utviklere å finne ut om meningene er de samme i dag.

Highwire Games, som blant annet ble grunnlagt av Jaime Griesemer ("Lead Designer" på Halo og Destiny) og Marty O'Donnell ("Audio Director" og komponist på Halo og Destiny), forteller nemlig at de har gått sammen med Victura for å gjenopplive Six Days in Fallujah. Faktisk har de allerede jobbet på dette i tre år, så planen er å slippe spillet på PC og konsollene senere i år.

Med helt ny teknologi og gameplaymekanikker er målet fortsatt å gjenskape Second Battle for Fallujah på en så autentisk måte at vi aldri har sett lignende i et spill før. Dette også i form av historien som blant annet vil fortelles med intervjuer, bilder og lignende gjengitt av over 100 personer som var innvolvert. Du kan se eksempler på dette i traileren nederst og forvente mer detaljert informasjon de neste ukene.

Det høres jo helt klart ut som om de tidligere Bungie- og 343 Industries-utviklerne ønsker å gjenskape disse forferdelige hendelsene med respekten de fortjener, men det skal uansett bli meget interessant å se og høre akkurat hva de mener med autentisk. I pressemeldingen skriver tross alt den tidligere marine-sersjanten "Noen ganger er den eneste måten å finne ut hva som er ekte på å oppleve virkeligheten selv". Her lukter det hete diskusjoner om både realisme og akkurat hva som skjedde lang vei.

