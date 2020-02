Koralfarget Switch Lite kommer neste måned

Nintendo har det kanskje litt vanskelig med å produsere nye konsoller for tiden takket være coronaviruset som herjer i Kina, men det har ikke hindret dem i å løfte sløret for en helt ny variant av den billigere Nintendo Switch Lite.

Nintendo har avslørt via deres hjemmeside at den nye koralfargen kommer på markedet den 20. mars, samme dag som Animal Crossing: New Horizons kommer.

Nintendo advarer dog også via deres hjemmeside at coronaviruset går utover hvor mange enheter de får produsert i første omgang, så det kan være en god idé å forhåndsbestille for å sikre deg en ved lansering i dette tilfellet.

Du kan se bilde av den nedenfor. Hva synes du om denne fargen?