Koransider fjernes fra Call of Duty: Vanguard

HQ

Mange muslimske spillere ble forbløffet og skuffet da de så at sider fra Koranen ble brukt som dekorasjon i Zombies-banen Der Anfang i Call of Duty: Vanguard. Sidene var spredt rundt på banen og hadde blodflekker på seg, mens noen til og med lå på gulvet og kunne trampes på av spillere.

Dette førte forståelig nok til protester i sosiale medier, og nå har Activision Blizzard og Sledgehammer besluttet å gjøre noe med saken. De har kommet med en offisiell beklagelse på Twitter og fjernet innholdet, samtidig som de legger til at dette aldri burde ha skjedd til å begynne med ettersom Call of Duty skal kunne nytes av alle. De forteller også at de har gjort tiltak for å unngå slike hendelser i fremtiden.