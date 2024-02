Koreansk Netflix-drama utforsker hva som skjer når datteren din blir forvandlet til en kyllingnugget

HQ

Netflix ser virkelig ut til å gi grønt lys for alt som blir foreslått fra den koreanske avdelingen, uten tvil takket være den store suksessen til mange sprø serier som har kommet fra landet til strømmetjenesten. Den siste i rekken som kan komme til å oppnå en slik suksess, er serien Dakgangjeong, som handler om en far som forsøker å gjøre datteren sin til et menneske igjen etter at hun ble forvandlet til en kyllingnugget av en merkelig maskin.

Handlingsoversikten for serien er som følger: "Choi Min-ah, datteren til en selskapsdirektør, forveksler en ny maskin med en innretning som hjelper henne med tretthet, og hun blir ved et uhell forvandlet til en kyllingnugget. Da faren hennes, Choi Seon-man, og praktikanten Go Baek-joong, som er forelsket i henne, prøver å gjøre henne til menneske igjen, oppdager de uventede hemmeligheter."

Det er uklart når (eller til og med om den får global premiere) serien kommer på Netflix, men Netflix Korea har gått så langt som å si at den er planlagt som et av tilleggene i 1. kvartal 2024, før de også delte et bilde av serien.