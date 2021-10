Koreansk YouTuber viser mer gameplay fra det kommende DokeV

HQ

For ikke så lenge siden, under Gamescom Opening Night Live, inntok Pearl Abyss scenen for å avsløre mer om deres kommende spill Doke V, og det var faktisk første gang mange i Vesten oppdaget det.

Kampsystemet, den flotte grafikken og den ville personligheten har fått mange til å holde et godt øye med dette, og nå kan du se mer fra spillet. Den koreanske YouTuberen "Omokyo e-Plaza" har besøkt Pearl Abyss og selv fått spille DokeV.

Du kan se hans video her, hvor han utforsker studioet, ser alle aspektene av produksjonen og tester spillet selv.

Du finner også den offisielle traileren nedenfor.