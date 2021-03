Kort The Day Before-trailer viser offroad-kjøring

Du ser på Annonser

The Day Before virker som et meget ambisiøst prosjekt. Det er ganske mye The Division, litt zombie-action og nå også Snowrunner. Det virker nemlig som at man ikke bare skal utforske en storby fylt med andre spillere, og selvsagt zombier, men at man også kan utforske utsiden av byen, hvor vått føre er en stor hindring.

Det demonstrerer denne korte traileren, som viser hvordan gjørme kan bli en skikkelig utfordring når man skal fra A til B. Spillet har ingen konkret lanseringsdato enda.