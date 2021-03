Kosmokrats sluppet til Switch i dag

Du ser på Annonser

Kosmokrats ble originalt sluppet til PC i fjor og fikk gode omtaler for sine smarte puzzles og fiffige presentasjon med masser av satire. I dag får enda et stort publikum muligheten til å sjekke ut spillet, nemlig Switch-eiere da Kosmokrats nå er blitt lansert på Nintendos hybridkonsoll.

Det krever bare overkommelige 1,9 gigabyte og lar deg bygge en romflåte på måter du aldri har gjort før. Eller som den offisielle beskrivelsen på Nintendo.com lyder:

"Kosmokrats is the people's zero-gravity, comedy adventure game! Pilot your drone. Make new friends including Bill Nighy. Construct a utopia. Drink vodka. Build a mighty space fleet. Earn Potatoes. Shape your own narrative. Humanity's fate depends on you, Comrade!"

Det er svenske Pixel Delusion som står for utviklingen, mens Modern Wolf er utgiver.